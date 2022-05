Quem tem calma é rei?

Nos tempos em que vivemos hoje, com as facilidades e tudo imediato, quem nasce com o dom de esperar se torna rei, se destacando dos demais e virando até mesmo exemplo de método de vida. Mas será realmente que quem tem essas características é um ser fora de contexto? O excesso de conteúdo ou de coisas para fazer atrapalha realmente a gente? Neste texto não venho trazendo uma real solução ou uma verdade sobre o caso, mas sim todas as situações em mesa. Pensar demais nos atrapalha em diversas áreas de nossa vida, tirando o foco e nos deixando inquietos. Já pensar de menos traz, também, quase as mesmas consequências, nos deixando em um estado de relaxamento muito ruim para o cotidiano frente as várias atividades que temos que fazer no dia-dia. Praticar o equilíbrio é umas das soluções mais agradáveis para todos, ficamos atentos a momentos que precisam de nossa atenção e relaxados em horas que não se precisa de tanto esforço de nossa parte. Ter um corpo saudável também é uma ótima porta de início para esse equilíbrio começar a fazer sentido, ter uma alma e espiritualidade nos reconforta a ser melhor, além de manter, criar ou seguir princípios também fazem nos sentirmos fora do nosso corpo mundano, libertando-nos a ver que ainda existe o externo e aplicando a empatia que tanto falta em várias horas de nosso dia.