Uma vez, me perguntaram o que é ser poeta. O que ele faz e por quê ele escolheu essa profissão tão arriscada que é traduzir seus sentimentos irracionais em palavras para leitores tão carnais e acolhedores. Poetas somos nós. São seres que vivem e pensam no limite mais ilimitado que existe. Que tiveram seus corações partidos e amados, que entenderam que não há nada mais a fazer do que viver. Moram dentro de nós, nos corações, rasgões, gritos, esperneios e anseios. Moram, ao mesmo tempo, do nosso lado e tão longe. Liberdade de expressão é norma, é dever meu e de todos exigir. Então, não preciso exprimir meus anseios, questões morais, me libertar desses sentimentos de mortais e reviver o sentimento de estar vivo. Ser poeta é ser livro. Livro aberto para todos lerem e se apaixonarem pelo que é viver.