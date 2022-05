A luz dos teus olhos castanhos, ofusca o sol de oito horas que entra pela tua janela. O gosto forte do teu café deixa minha manhã mais bela, lógico, acompanhado do teu olhar charmoso, nada jamais ficará ruim. Os planetas que ficam rodeando tua pupila dilatada depois de ler esse texto no jornal, me atraem ao encontro de mais um doce, que só tu és a dona. Me perco com as formas das estrelas que ficam a brilhar quando tu vens ao meu encontro, e eu estou com brincos grandes para segurar o maior sorriso que tenho. Teus olhos de galáxia me deixam a mercê todas as vezes em que me olhas, pois sempre fico cada vez mais apaixonada pela imensidão que mora em ti.