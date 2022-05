O homem máquina

Encaixa, pega, encaixa, pega, César não aguentava mais encaixar peças em outras peças que nem sabia o que montava no final. Era sempre uma esteira sem fim, às vezes muito rápida, às vezes devagar, dependia da vontade do chefe. Aquele barulho de máquinas já estava lhe ensurdecendo, o suor pingando naquele calor infernal, as roupas quentes e apertadas eram um fardo, tudo isso por um salário que não cobria nem o quilo do arroz que comia no mês. Única felicidade que havia era sua mulher, pena que lhe amou (como diria cubas) por 15 meses e onze contos de réis. Seu sonho era entrar na esteira, ele sabia que podia ser perigoso, mas a esteira lhe chamava, os sons lhe chamavam. As 20 horas de trabalho em calor supremo colapsavam sua mente, a esteira chamava mais, mais e mais, até que César subiu na esteira de braços abertos e o cinza do chumbo foi sua última visagem.