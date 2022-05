"Ficaria contigo" ao ouvir essas palavras saindo da sua boca, me bateu uma dúvida sobre tudo. Será mesmo que você ficaria comigo ou está falando isso apenas para não me deixar mal com uma possível rejeição? Estranho, estou voltando de novo a me machucar devido ao amor, logo eu que jurei não permitir que meu coração se machucasse outra vez, mas agora estou nessa situação novamente. Leitor, o amor é um labirinto que te faz seguir dentro dele, para descobrir o que tem no final dele, até mesmo os sentimentos que habitam dentro dele. Mas, no final, não sabemos o que pode acontecer quando descobrimos o que nos espera no final.