Eu te amo. De todas as formas, jeitos e modos. Eu te amo desde de manhã até o anoitecer e depois. E sou eternamente grata a você. Ao seu amor. Por ter me tornado uma pessoa melhor. Você é a estrela que brilha no meu escuro. A luz que veio iluminar minha escuridão. O amor do meu coração. O dia da minha noite. Te conhecer, te entender, foi o melhor que já me aconteceu. E cada vez que eu te vejo, eu me apaixono de novo. O coração acelera. Tudo para. Eu gelo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Seria loucura eu não me apaixonar por ti e isso é claro. Você é perfeito. É a rima da minha poesia. É a razão das coisas bregas e clichês que eu falo.