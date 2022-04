Segurança no trânsito

Estamos acostumados a escutar muito em anúncios de bebidas alcoólicas "Se beber não dirija", pois, no trânsito, não somos responsáveis só pelas nossas vidas, mas pelas das pessoas que trafegam em vias públicas também, além de responsáveis por carros, motos e bicicletas. Algumas pessoas bebem e logo em seguida dirigem, acabam se prejudicando, colocando a própria vida e a de outras pessoas em perigo. Outro ponto muito importante é que muitos motoristas não levam a sério o uso do cinto de segurança e do capacete, que na maioria das vezes evita fraturas maiores. Até mesmo o uso do cinto de segurança no banco do passageiro, que as pessoas não levam a sério, evita que elas sejam lançadas para frente e atravessem o para-brisa.