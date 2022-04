O poder das pessoas

Minha mentalidade e jeito errado de pensar me fizeram caminhar em estradas vazias e frias com sentimentos ruins. Sabe quando você canta aquela música e sente todo o vigor de uma energia boa rodeada de ti? Isso acontece também quando você está junto de pessoas em quem confia e sempre vai querer o melhor para elas. Energia boa em ciclos infinitos em uma roda de conversa com amigos é tudo. Já percebeu que não é o lugar, ou quanto cada um tem na conta?! É somente uma troca de conversas que duram horas, pequenos minutos ou comprimentos, mas eles estão ali. A vida fica mais suportável se você deixar de suportar tudo para si e compartilhar as suas felicidades, angústias, medos e tudo o que precisa ser dito. Aprendi isso ontem.