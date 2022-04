Ver quem anda conosco é muito importante, pois nossas amizades influenciam muito a nós mesmos. Nós vivemos em muitos ciclos desde pequenos; nós nunca percebemos, mas sim, sempre participamos de ciclos. Nós mesmos temos os nossos; sim meu caro leitor, isso mesmo, nossos próprios ciclos. Com o passar do tempo, a medida que vamos crescendo, nós nos encontramos em um ciclo novo de amizade, conhecimento e crescimento. Geralmente quando crescemos ou estamos focados em algo, nossos ciclos de amizades diminuem; ou até mesmo quando estamos na pior. Ver os ciclos a nossa volta é muito importante, pois é com as pessoas que estão ao nosso redor que nos tornamos uma grande pessoa.