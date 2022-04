A páscoa cristã

O momento ápice para todos os católicos ocorreu, a ressurreição do Senhor. Momento esse que nos trouxe grande alegria e emoção, foi a chance de celebrarmos a maior de todas as festas da tradição cristã. Em meio a esse momento vivemos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, países que são tradicionalmente cristãos. Para chegar em tal festa os católicos vivenciam um momento chamado Quaresma, onde aumentam as práticas de caridade, jejum e penitência. Especialmente no Brasil, a Igreja propõe temas sociais para meditação, o tema escolhido para esse ano foi Fraternidade e Educação, tema que na atual sociedade é bastante plausível a sua discussão. Num desgoverno como esse, o que temos de esperança está focado na educação de nossos jovens, esses que formarão o Brasil de amanhã.