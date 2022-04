O que vem dentro?

Chegou o tempo de Páscoa: "Oba, vou comprar um ovo de chocolate!". Chego no mercado, preços exorbitantes, e penso: "O que será que vem dentro de um ovo de Páscoa para valer meus 80 reais?" Dinheiro sofrido que ganho todo mês, trabalhando até aos finais de semanas em troca de um salário um pouco mais que mínimo; desgastando minha saúde mental na correria de todo santo dia. "Será que dentro desse mimo de Páscoa vem um boleto pago? Será que dentro vem uma dose de felicidade que me falta diariamente? Ou será que vem cenoura para a salada de hoje?". Saio do mercado triste, lembrando que um salário nesse tempo em que vivo não paga nem o essencial, quanto mais isso… saudades tempos antigos!