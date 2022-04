Eu te agradeço por tudo o que você não fez. Por não ter me proporcionado uma história de amor completa, igual nos filmes. Por, quando você foi embora, não dizer uma palavra que ficaria em minhas memórias e sonhos mais sombrios. Por não ter me beijado na rua do jeito que você me beijava quando estávamos a sós. Você não teve a decência de me dar nada, apenas uma história mal contada e mal vivida de coração partido. Depois de tudo isso, você acha justo? No final, eu te agradeço por não ter essa decência e coragem de fazer qualquer outra coisa. Sem pratos quebrados, sem choro com ranho, sem cartas de despedida. Essa foi a mais dolorosa e melhor forma de você partir. Assim, eu esqueço que você fez parte de mim.