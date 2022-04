Lembrar&Esquecer

Parece uma coisa, é só pôr os pés para fora de casa que começo a listar o que esqueci, agora mesmo, gradativamente, lembro que esqueci da chave de casa, de uma segunda máscara, do meu copo de beber água. Sendo que procuro me arrumar com antecedência, tudo em sequência, para evitar esquecimentos. Nós nos preparamos tanto, tentamos lembrar de tudo e ainda assim acabamos esquecendo, assim são os sentimentos, você lembra de esquecer e esquece de lembrar. Então, vai-se o tempo, as pessoas, as coisas que você tanto esquece. E lá vamos nós para mais um dia esquecer de mais alguma coisa.