Clima europeu nas comunidades

Esse "clima europeu" no Estado do Ceará, com chuvas e batendo seus 26°, é bem agradável para alguns, mas para outros nem tanto. Nas comunidades e até mesmo nas vias com grande acesso à população, essas ficam extremamente interditadas por ambos motivos. Uma delas é pela não competência das vias com a chegada das águas. Viadutos e ruas da capital também sofrem pelo mesmo motivo, causando acidentes de trânsito e surgimento de novas irregularidades no asfalto, entre outros. Mas nas comunidades como a do Jangurussu, essa problemática se faz bem mais aguda, com alagamentos por conta do Rio Cocó, que neste tempo sofre com grande acúmulo de água, chegando a transbordar, ocasionando enchentes, alagamentos e perda de bens dos populares.