Ser mudado pra ser aceito em um espaço

Você é você, apenas, na sua quietude, com poucos amigos, mas com muitos colegas. Meu leitor, venho aqui te dizer que nesse espaço querem te fazer mudar o seu jeito para ser aceito. Porém, o meu jeito é ser eu na minha, pois muitos daqueles espaços não me trazem nenhum valor. Mas tem alguns que conseguem fazer amizade, diferente dos demais. Fico pasmo com o que querem de mim, porque desejam que eu mude meu jeito, sendo que quase ninguém me conhece direito. Não sou eu que precisa de mudança, e sim os que estão dentro daquele espaço. Muitos mostram ser uma coisa, mas são outra. Meu caro leitor, sabe por que eu não exponho isso? Talvez porque se eu falar, a cabecinha deles "explode".