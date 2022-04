Parafraseando Adriana Calcanhoto "pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela quem é ela? Quem é ela?". Encontro-me olhando pela janela do ônibus, a cabeça nas alturas, as têmporas não existem mais de tanto latejar, os olhos ardem, a essas alturas já guardei o escudo chamado óculos escuros, a máscara incomoda e os dois juntos não se fazem possíveis na mesma oração. Os afazeres da vida não cessam e não esperam, eles seguem empurrando uns aos outros colocando você contra parede. A sensação que eu tenho é que a cada frustração, a cada preocupação meu corpo vai desmontar e não vou dar conta, estamos no limite, dia após dia. Uma montanha-russa de emoções, de pensamentos e tudo está nebuloso, embaçado e seguimos remando em meio a névoa sem saber para onde vamos. Não tem opção a não ser seguir, uns dias às cegas e noutros um pouco sã, mas quase sempre tentando.