Você prende o cigarro entre os dois dedos e com a mesma mão leva a latinha de cerveja até a boca, enquanto o sol se põe e você o observa atenta da sacada de seu apartamento. Eu estou sentada na cama de frente para a varanda, te olhando e me perguntando em silêncio se você tem alguma ideia do quão linda é e do quão poderoso é o seu sorriso.

Você deixa as suas covinhas à mostra quando solta o seu famigerado "mulheeer"! Coça a carequinha quando está nervosa e os seus sorrisos são vacilantes. Você se concentra ao arrumar cuidadosamente o fumo no pequeno papel, na mesma proporção em que eu me concentro em decorar os seus detalhes para quem sabe fazer deles a minha poesia.

Você tem um sinal na boca que eu confundi com a marca de um piercing, mas as marcas de piercing não são visíveis e não estão exatamente em seus lábios. Você é uma mulher tão imensa que eu mal pude perceber o quão pequena você é em comparação aos meus 1,74. Você é preocupada, cuidadosa e cautelosa.

Eu sou um furacão e você dá vida à palavra sutileza. Eu sou um festival de emoções e ações, enquanto você é uma incógnita calmaria. Eu não sei o que esperar de você, porque você me soa como mistério. E a sua simplicidade é estimulante para todo o meu carnaval.

Deixei fotos minhas em sua galeria para compensar os detalhes seus que ficaram em mim.