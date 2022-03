Os tipos de amor

Meu bem, até um dia desses, nublados e melancólicos, sem razão ou, porque, eu acreditava que só existia um tipo de amor. O que você mataria por ele. O amor que se consagra nos reinos 'tão tão' distantes, que o rei morre por sua rainha. A escolha da guerra é certa e a da morte mais ainda. Mas com você, eu conheci outra forma de amor. A que eu vivo por ele. Que mesmo nos meus piores dias, minhas piores noites, minhas revoltas, sem-voltas, eu o reconheço e eu vivo por ele. É passar pela tempestade sem pensar que no final do arco-íris possa ter um balde de ouro, já que eu tenho o meu. É a forma de amor que você correria na floresta escura só para tê-lo. É a dedicação de ambos de mantê-lo vivo.