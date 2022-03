Mais passado no nosso presente

Na história da tv brasileira, nunca se viu antes mais passado do que presente no ar. O fato é que a pandemia parou tudo, principalmente as produções televisivas. A estratégia foi recorrer às reprises. Isso mostra que na tv, assim como na vida, deve-se olhar para o passado para entender o presente e o que se pode fazer para melhorar o futuro. Com o retorno de algumas produções, nota-se que certas obras do passado são melhores que as de hoje mostrando haver mais passado do que presente para se consumir. Logo, temos a sensação que a nostalgia que antes poderia ser uma escolha. O fato é que a TV precisa se reinventar, desde que a qualidade e o conteúdo também melhorem e caminhem juntos para o futuro televisivo.