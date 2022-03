Nos preocupamos muito com nossa saúde física, nos preocupamos em entrar nos padrões de beleza impostos pela sociedade e acabamos nos cobrando muito para se encaixar nessa sociedade, gerando a nós mesmos problemas psicológicos. Gradualmente vamos criando ansiedade, depressão, vícios e maus hábitos e muitas pessoas não sabem mas saúde mental é muito importante e muitas pessoas sabem o quanto os problemas podem afetar a saúde psicológica. Alguns não sabem, mas o motivo de suas grandes quedas de cabelo se dão pela raiva e tristeza, e desde a pandemia sabemos que deve ser um assunto bastante ressaltado na sociedade atual, principalmente entre jovens que se preocupam mais ainda em estar nos padrões de beleza. Ou seja, caro leitor, sua sanidade mental vale mais do que uma crítica, seja no trabalho, nos estudos, no que for.