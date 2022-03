Rumo à universidade

Estou na universidade, mas não sei como me comportar no mundo universitário. Muita expectativa nos ronda por conta do ingresso na universidade. Saímos do Ensino Médio onde tudo era mais fácil, tínhamos amizades que formamos desde o ensino fundamental. Como será? Irão gostar de mim? Será que eu vou me identificar mais com o curso? Será que escolhi o curso certo? São inúmeras as indagações que faremos ou fazemos quando passamos no vestibular e iniciamos o tão sonhado universo da faculdade. Não sei como farão, mas eu estou muito ansioso para começar as aulas e conhecer o campus da Universidade Estadual do Ceará. E você já é um universitário? O futuro se conquista com a educação. Meu agradecimento vai aos meus pais, em especial minha mãe Antônia, obrigada.