Aqui estou, no começo da semana e são seis da manhã. O mundo acorda com cheiro de café. Tudo aqui é velho e novo em simultâneo. E eu penso, "vou viver os meus dias determinados pelo tempo", contados nos dedos, de forma que a minha vida não é nada perante todas as outras. Eu sou um vapor, na verdade, todos nós estamos aqui só por um momento, é como se vivêssemos nesse planeta por efêmeros anos, nada dura para sempre. Mais uma semana, um mês, um dia, um ano. Às vezes enxergamos o copo meio vazio também. O mesmo caminho sendo trilhado pelas mesmas pessoas, mesmas vidas, dia após dia, como algo sagrado, mas sempre vendo como a vida é ordinária, e vendo a beleza no cotidiano. No fim, todas as manhãs são presentes, então viveremos como presentes, como realmente precisam ser vividos.