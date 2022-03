Reconheça, é uma GUERRA!

Depois de três anos enfrentando uma severa pandemia causada pela Covid-19, nos deparamos com uma situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Países distantes do Brasil, porém, como nosso país não está sozinho no mundo, sofremos impactos dessa terrível GUERRA. Na economia já se vê os primeiros impactos mundiais. Estamos cansados de ver as pessoas morrendo, de ver o sofrimento por conta de ideologias, de ver pessoas tendo que sair de seu país para se sentir seguras. Em meio a tanta tristeza, vemos pessoas se mobilizando para ajudar o próximo. A Igreja Católica, na pessoa do Papa Francisco, se propôs a criar um corredor humanitário para que os civis ucranianos saíssem de seu país em segurança. O presidente russo deve saber que o que ele está fazendo é uma GUERRA.