Meu último ano

Surreal é ter 17 anos. Caramba, que idade! Ainda não atingi a maioridade, mas tenho minhas próprias vontades. Para mamãe, me pareço ainda uma criança frágil. Para outros adultos, sou uma moça. Enquanto que, para meus amigos creio que, na verdade, me pareço com eles. Ainda não acredito que vivi o meu último "Primeiro dia de aula" da escola. Meu Deus! O tempo está passando como eu nunca acreditei que passasse. Meus sentimentos são realmente uma confusão ao imaginar o futuro depois da escola: foi uma vida. Sairei para sempre do que um dia chamei de minha segunda casa, o coração já começa a apertar. Dizem para não sofrer por antecedência, mas como não? Como não sofrer ao lembrar que perderei toda uma linhagem de experiências?