Justificativas de um talvez

Tudo que foi vivido te fez ser a pessoa que você é hoje. Palavras escutadas ao longo da vida montaram seu vocabulário e ao observar um trecho, conseguirá lembrar de um momento ou de alguém. Até as dores serviram, claro que algumas lágrimas parecerão ter sido em vão, mas outras te fortaleceram, mesmo para sentir uma nova dor, porque na segunda vez não dói como na primeira, e esse é o fortalecimento a que me refiro. Novos ares, novos amores, mesmo que haja a permanência de antigos, pois a vida é isso, experimentar coisas novas, não para que seja esquecido o que já passou, mas para que, em meio a tantas novidades, você perceba que é inviável colocar no passado algo que te marcou tão lindamente; e por que colocar? Talvez eu saiba, o sentimento de viver sabendo que se teve algo inesquecível não anula a dor de lidar com o fato de que você não o vive mais ou não o viveu por completo.