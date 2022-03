As pessoas parecem ter esquecido de aproveitar certos momentos, priorizando registrá-lo para futuramente olharem para ele e sentirem saudade e o arrependimento de não tê-lo aproveitado melhor, chega a ser redundante. Acreditando ser mais importante, mostrar para o mundo o quanto elas se divertem do que elas mesmas se divertirem. Infelizmente é como dizem, são poucas as pessoas que se importam positivamente, outras só vão olhar com invídia, mas a imensa maioria simplesmente não se importa e continua passando seu "feed". Vivemos em um mundo cada vez mais egoísta e odioso, temos que aprender a lidar ou acabar com isso, senão nossas diferenças serão cada vez mais acentuadas e nossas vidas mais privadas, a não ser pela faceta que fingimos ser e parecer.