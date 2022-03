Modernidade Líquida

Existem pessoas feitas para serem eternos visitantes, nunca anfitrião. Isso não significa que eu não crie raízes, muito pelo contrário, tenho malas cheia delas e para cada despedida, uma dor diferente. Ser visitante é observar, experimentar, mas nunca se acomodar, sempre olhar para frente e ver um futuro incerto com inúmeras possibilidades. Isso vale para tudo, cada amor que entra para coleção, me deixa mais próxima de mim mesma; cada lugar diferente que trabalho, forma a profissional que posso ser e cada versão de mim, compõe memórias de uma vida bem vivida. Tem suas mazelas, na maior parte do tempo me sinto só, é ruim pensar demais no futuro, é estranho olhar para trás e ver como tudo mudou. Mas para um visitante, nada paga a liberdade de experimentar sem se comprometer.