Ninguém nos ensina de fato o que é crescer. Ninguém nos avisa verdadeiramente como as mudanças ao longo dos anos irão ocorrer. Quando de repente, nos damos conta de que sim, tudo que vivíamos antes será completamente modificado. O que quero dizer de fato é: como nós percebemos que já atingimos o nosso ápice? Que crescemos e encaramos os tão temidos desafios da vida?! É bem simples, não percebemos. Pois, sempre haverá outro e mais outro, mas nós decidimos o que fazer com eles, como agir e se precisamos encarar. Seja você apesar de qualquer circunstância e se por acaso, se sentir perdido, pare e pense: eu cresci?! Mas se a resposta não for a que esperava, tudo bem! Nem todos precisamos crescer assim, de supetão!