Cansado, choro e estudo

Tem hora que cansa. Cansa lutar contra a corrente da maldade do mundo e sempre 'bater com a cabeça na parede'. Cansa estudar até de madrugada e mesmo assim não passar no vestibular. Parece que ando em círculos e estou preso em meu próprio mundo fantástico. Passo pelas ruas da favela que moro, nem saneamento tampouco asfalto tem. É isso que eu quero pra minha vida? Volto a estudar, estudo, choro, estudo; estudo de novo e choro. Daí percebo que o mundo não vai me fornecer as mesmas oportunidades que os colarinhos brancos da Aldeota, preciso fazer do lixo, luxo. Não venha romantizar isso, supor ser o máximo vencer essas adversidades, porque não é. Choro copiosamente, no banheiro, na rede, na escola, na vida. Choro, mas não desisto de estudar. Só não queria que as pessoas como eu, tivessem que escolher entre estudar ou comer. Decido limpar as lágrimas e quando eu cruzar a linha da qual sou vítima, vou poder dizer: - A FAVELA VENCEU.