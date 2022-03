A lembrança que a guerra deixou

Destruiu o mundo inteiro. Arrasou os jogadores de todos os lados e a chuva caiu sobre todos. Acabou com o psicológico de milhares de pessoas, tirou a possibilidade de sonhar, de conquistar, de VIVER. Separou famílias, destruiu laços, infâncias, expectativas. Civis inocentes que queriam paz e loucos por ganância foram afetados; afinal, a chuva sempre cai sobre todos. Tudo isso resultado da intolerância, do orgulho, da sede de ambição, do anseio descontrolado de poder. Mas agora eu pergunto: poder para quê?