Não sei como iniciar esse texto, mas vamos lá. Quando conversamos parece que nos conhecemos há bastante tempo, mas sabemos que isso é fruto da nossa sintonia que flui na mesma melodia. Sua voz, quando a escuto ao cantar, me faz seriamente pensar se vale a pena arriscar uma amizade que fizemos há 2 dias atrás. Quando você me manda mensagem ou quando conversamos, me bate uma sensação que nós combinamos, mas isso nem se compara quando eu te escuto cantar, me faz seriamente pensar se valeria a pena arriscar uma coisa que começamos a pouquíssimo tempo.