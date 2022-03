Estar com você deixa tudo tão leve. E eu sei que esse é o maior clichê que existe entre os casais. Mas com você tudo é sempre muito real. Com você tudo fica, realmente, muito mais colorido e cheio de luz. Cada palavra sua é encantadora, e eu fico cada dia mais apaixonada por quem tu és. Os seus mínimos detalhes são espetaculares. O teu cheiro avassalador, que gruda. E que me deixa toda tímida ao te olhar. Não canso de mapear os traços do teu rosto. Cada sinalzinho do teu corpo. Anoto em meu diário cada sorrisinho bobo que você dá com as minhas marmotas, mas é só para lembrar que seu sorriso tímido é a coisa mais linda.