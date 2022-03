E a cada passo dado, eu carrego esse peso tão pesado, que até mesmo meu travesseiro pesa 100 toneladas. Carrego esse peso e nada me é dado. A não ser, um beijo e um abraço que eu aceito de muito bom grado. Aceito esse perfume que me é oferecido quando você chega. Esse peso não é você. É a vida passando, são os problemas diários. Ah, moreno, mas quando você me dá esse sorriso, me agarra em seus braços e me dá esses beijinhos, tudo alivia. Minhas inseguranças vão embora e sinto meu ser, minhas ideias e meu corpo ser abraçado por ti. E eu retribuo, transbordando de todo esse amor que sinto, segurando esse anel que você me deu com toda força que a fé já viu.