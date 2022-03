Um dia desses, em meio a conversas com a pessoa a qual tenho compartilhado momentos chamegosos, ela disse a seguinte frase: "acabou de começar". Não me recordo agora o contexto, mas permaneci uns minutos vidrada no que foi dito. Como palavras tão opostas podem aparecer lineares na mesma sentença? Horas depois, voltei ao recorte e pensei, "hum, parece a história dos opostos", todavia aqui eu gosto de focar nos opostos dispostos. Aquele "blábláblá" de que opostos se atraem, passei a concordar até a página dois. De uns anos para cá, passei a acreditar em opostos que se dispõem apesar de. Diferem, entretanto, se atraem apesar de.