Saúde mental é importante

Ainda existem pessoas que dizem que ir ao psicólogo é coisa de "doido". Haja paciência! Temos que repetir a explicação que todo mundo deveria poder ter acesso à terapia, que é essencial para o autoconhecimento e para o autocuidado. Precisamos reafirmar quantas vezes forem necessárias que saúde mental é um assunto sério e importante, devendo fazer parte da vida de todo mundo. Afinal, quando se está com uma dor física, vamos ao médico. Mas, e quando a dor é emocional? Muitos falam que é só orar que passa, porém, às vezes não é tão simples e a ajuda de um profissional é muito bem-vinda, pois é uma escuta especializada para acolher a dor do outro. Lembrando que doenças psíquicas, como a depressão, não têm nada a ver com falta de fé. Não podemos banalizar algo tão importante como a saúde mental!