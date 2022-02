Eu te perdoo, mas não

Eu te perdoo por ter escondido o seu verdadeiro eu por baixo de uma máscara, que nada condiz com quem você de fato é, mas não por ter escondido que o meu eu seria um prato cheio para a tua luxúria desenfreada. Eu te perdoo por ter me privado das tuas verdadeiras verdades, mas não por ter me enchido de meias-verdades, caminhos tortos e uma série de perguntas sem explicações. Eu te perdoo por ter introduzido em mim a ideia de que era amor, mas não por não ter sido. Eu te perdoo por ter optado por ser de mentira, quando eu só soube ser verdade.