Eu queria falar sobre você para todos os meus amigos, contar o motivo do meu sorriso bobo para a minha mãe e dizer que enfim a minha irmã vai ter um cunhado que ela vai gostar.

Eu queria escrever todas as minhas futuras cartas para você, desenhar meus imperfeitos desenhos sobre nós dois em luar ao mar, cantar as músicas do AnaVitória sem me sentir culpado lembrando de você.

Eu queria pigarrear sem você preso à minha garganta, não ouvir penhasco sem te citar imediatamente em minha cabeça, não ousar pensar em você ao cair lentamente daqui.

Eu queria te expor para o mundo, dizer como nós dois nos encaixamos tão bem naquela cama vazia, contar para todos sobre as nossas conversas bobas numa varanda de hotel e como acreditávamos que poderíamos enfrentar o mundo inteirinho se estivéssemos juntos.

Eu queria postar sobre você, deixar todos os meus seguidores comentarem a obra de arte que seríamos nós dois ali parados no tempo, calcular curtida por curtida imaginando compartilhar a nossa felicidade entre milhões, enfim dizer, ele confirmou presença dentro de mim.