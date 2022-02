O intruso de si

Desfrute do tempo e de quanto tempo precisar. Deixa que o amor, as boas energias e sentimentos prevaleçam. Quando se é jovem e as flores brotam de todos os lados, o sol toca sua pele e a queima suavemente, fazendo a certeza de seus sonhos parecerem tão indubitável. O tempo voa balançando como um pêndulo e antes que perceba ele transcorreu rapidamente entre você e sua sombra; e não tem volta. Há apenas o caminho adiante. Descobrirá que o retorno não será possível, pois não se adentra o mesmo rio duas vezes. As águas serão outras. O jardim do vizinho sempre floresce mais verdejante, antes do tempo, alto e salubre. Você analisa o seu com o peso da perfeição ilusória. Arduamente tentando possuí-la, tornando inaceitável sua própria forma. Você se transforma em um intruso de si.