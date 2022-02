Desmascarando a natureza

Alguém já imaginou a enorme quantidade de máscaras descartáveis que bilhões de habitantes da terra tiveram que usar devido à pandemia do coronavírus? E de que maneira e onde elas foram jogadas após o descarte? Confesso ainda não ter visto ou pesquisado qual a forma mais sustentável para descartar tantas máscaras usadas. O certo é que muito me preocupa a falta de um projeto ambiental para orientar a população mundial acerca dos cuidados que deveremos adotar para evitar os impactos à natureza, causados por bilhões de máscaras transformadas em lixo não tratado.

Eis um tema que precisará nos impelir às ações de cidadania, que venham desmascarar aqueles governantes irresponsáveis que nunca se preocupam com o equilíbrio ecológico e a saúde do povo. Talvez fosse o caso de criar mais um recipiente para a captação das máscaras descartadas, que seriam recolhidas para usinas de incineração ou de possíveis processos de reciclagem. Como não sou ambientalista de formação, posso ser de escrituração e usar minhas irrequietas inspirações modeladas com as palavras para escrever em defesa dos mares, solos, fauna, flora e até dos seres humanos, produzindo textos que ajudem a desmascarar a natureza.