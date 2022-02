Tudo que passamos, será que foi em vão? Será que para você foi só mais uma coisa qualquer?

Todos nós temos uma pessoa que faz com que a gente se sinta vivo, bem e tudo mais.

E sim meu caro leitor, eu tinha uma pessoa para isso, mas, infelizmente, ela foi embora sem dizer o motivo da partida, me pegou totalmente desprevenido e isso me fez mal. Ainda está fazendo.

Tudo que eu e ela passamos, será que foi em vão ou apenas para deixar no anônimo igual todas as outras coisas que já passei com outras pessoas?

Isso me machuca, mas em breve vai melhorar.