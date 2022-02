Estes dias tenho travado batalhas internas sobre o corpo. Revendo fotos antigas, automaticamente me veio à mente que naquela época a insatisfação corporal era quase a mesma que ainda tenho hoje, ou seja, não era suficiente. Hoje, após leituras, após passos para frente e vários para trás, eu permaneço tentando, entendendo e abraçando o meu olhar, que já percorreu muito, mas que ainda precisa ser mais paciente e bondoso comigo. Com um pouco de maturidade e amor para o que vejo no espelho, começou a ficar visível que a minha insatisfação gera lucro e é necessário manter os corpos, e aqui faço um recorte para o corpo feminino, numa redoma. O verbo lutar, que vem entranhado no substantivo MULHER, não é fácil, uma construção social que ''dá, mas tira'', que enquanto mulheres galgaram seus espaços e ''passavam'' de nível (lutas), mais tantas outras prisões surgiam. Cá estamos em 2022 e os aprisionamentos são os mesmos, mas diferentes. Contraditório, não? Já dizia a jornalista e escritora Alexandra Gurgel "Amar seu corpo é um ato revolucionário".