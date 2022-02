Habitantes e cidadãos

Todos nós que fazemos parte das grandes metrópoles precisamos estar cientes da diferença de sermos cidadãos ou somente habitantes de uma cidade. Os habitantes estão apenas vivendo conforme as limitações e as frustrações que as cidades trazem, buscando somente cumprir as rotinas e carregar as cruzes cotidianas que lhes são cabíveis, sem se preocupar com os problemas e injustiças que afetam a plenitude da cidadania e o equilíbrio dos espaços sociais urbanos. Por outro lado, os cidadãos além de serem habitantes da cidade, participam ativamente da construção da cidadania, acompanhando de perto os processos da esfera municipal e lutando para a garantia dos seus direitos e do coletivo. Os cidadãos estão sempre contribuindo, como agentes de controle social. Os que são meros habitantes pertencem às massas controladas por forças ocultas que as manobram. Não basta ser habitante, tem que ser cidadão.