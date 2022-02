Fugi dessa ideia de que as pessoas precisavam acreditar que eu estava bem e feliz. Parei de nutrir essa falácia e passei a ser mais honesta em relação a mim e ao terror que é a minha cabeça. É como se eu não estivesse ali, digo, eu, não a idealização que criaram em mim. Estou imersa em um grande naufrágio que é o caos de existir e sinto a culpa de não corresponder ao que eu deveria ser ou sentir. Parece que tudo está fora de contexto, não encontro o eixo. É como se eu coexistisse dentro dessa realidade que não me apetece. Há dias em que acordar é um fardo difícil de carregar, respirar é um peso maior do que pareço capaz de carregar. Há dias em que eu luto contra o fogo e me queimo, asfixio. Há um vácuo, um enorme vazio de tudo. Não sei ao certo. Há dias que são só dias, nada além de dias, apenas dias.