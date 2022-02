Cansada de pensar demais, cansada de correr em círculos, pois usar as redes sociais em tempos de pandemia é um 'looping' de discursos ideológicos. Cansada de teoria da conspiração, antivacina e apoiadores do governo. Mas estes não se cansam, pois o mundo ilusório que eles acreditam é o suficiente para lutarem sem cansar a mente, já que o pior cansaço é o mental, e não se pode cansar aquilo que não tem. É quase impossível ser otimista com o atual cenário da sociedade, cíclica e parece não aprender com os erros do passado, mas tudo bem, quando a onda do aquecimento global matar boa parte da população, podemos dizer ser apenas a terra plana brincando de cambalhota.