Cansei de tratar você com todo o amor que existe em meu peito, com todo o carinho que eu tinha aqui dentro pra dar e você me jogou milhões de cactos abaixo da terra. Eu tenho dado sempre o melhor de mim pra você, eu fiz inúmeros poemas pra recitar, eu aluguei o seu filme favorito e fiz pipoca para assistirmos de mãos dadas. Eu dei o meu mundo pra você juntar ao seu, eu parei a minha vida dezenas de vezes para viver a sua, e aí que estava o erro, você nunca abriu mão de nada seu pra viver em minha vida. Hoje, meus girassóis murcharam e eu posso culpar você por não conseguir deixar mais ninguém plantar uma flor em meu jardim. Mas olhe bem, no meu jardim você não pisa mais. Busque entender os seus cravos e não toque em minhas rosas. Elas irão nascer conforme eu for regando-as.