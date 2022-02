Feridas não evidentes são as mais latentes e ácidas. Um sorriso contínuo pode ser tão gradualmente ceifador quanto doses do mais forte veneno. O autocontrole pode tomar o seu controle, fazer de seus sentidos reféns. Estou sucumbindo em um abismo dentro de mim do qual não sei como voltar, onde as correntes estão expostas ao chão, mas mantenho-me com o sentimento de prisioneira. O medo de ser como uma bomba, que em segundos irá fazer tudo ir pelos ares é real, porque eu sei que a minha queda implicará na queda daqueles que em meu peito residem. A verdade é que eu estou fadada ao fim, porque a minha dita força perdeu poder, tornou-se pó. O vácuo de minha alma bate e fere. Há um cemitério de esperanças no meu gélido estômago, há uma ânsia de pôr tudo para fora, o vômito é vívido, queima.