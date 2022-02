Não sou eu

Recebi uma notícia maravilhosa, disquei teu número no automático e antes de apertar para ligar, lembrei. Lembrei que terminamos nosso ciclo, nossa vida, nossos desejos. A mão coçou para ligar, o olho encheu d'água e o celular desligou sozinho. As ruas me pareciam estranhas e o meu olhar escureceu. O amor não acaba tão rápido assim, mas sim o teu. Vai entender. Amores que não são para ser terminam assim sempre? Ah, meu amor... Eu ainda não te superei. Andei pelas calçadas conhecidamente desconhecidas. Parei em frente a tua casa. Eu ia te ligar, mas não é a minha ligação que você quer receber.