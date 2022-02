Em algum futuro, não sei se próximo ou não, eu não estarei mais aqui e provavelmente você também não. O tempo passa e nós vemos isso quando os anos passam e refletem nossas rugas. Nós estamos o tempo todo enxergando-o mudar e nos levar junto com ele, afinal nós fomos inseridos nele e crescemos enquanto ele cresce também; quando formos embora ele continuará aqui. Mas eu ainda consigo sentir o sol iluminando a minha pele, assim como, ainda consigo sentir as gotas de chuva percorrendo-a inteira. Eu ainda consigo sentir todos os meus ossos sustentando o meu corpo em pé, eu consigo sentir meu coração bombeando sangue para o meu corpo inteiro. Eu consigo me sentir viva, mesmo em meio a uma vida ordinária, até o dia em que eu não consiga mais, mas ainda assim, sinto.