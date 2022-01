Começou o dia com o pé esquerdo. Dormiu mal. No jornal, só notícia ruim. A cara feia ficou mais feia ainda. No trabalho, mais gente cinza. O ambiente era o mais nublado possível, diria a previsão do tempo. Na hora do almoço, veio um amigo. Tentou esconder a cara feia, não conseguiu. Recebeu um abraço e um "o que houve?". Veio então uma conversa descontraída da qual estava precisando desde que o dia começou, só não sabia. Finalmente conseguiu sorrir. Voltou ao trabalho. As coisas continuaram ruins, mas manteve o sorriso. Mais tarde, em casa, perguntaram como havia sido seu dia. Respondeu sem nem pensar: "Ótimo".

Não deixe momentos ruins mudarem um dia bom, deixe momentos bons mudarem um dia ruim.