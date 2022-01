Hoje descobri que pessoas intensas dormem menos e, muito provavelmente, isso se aplique a mim. Pessoas intensas sentem tudo, desde o que foi dito ao breve silêncio entre uma fala e outra. Desde um toque até aquilo que ficou no escuro. Pessoas intensas sentem mais que as demais. Anseiam por sentir, sentir é viver. A vida ocorre mais devagar para elas, mas com mais emoção.

Sou intensa. Sempre quis sentir muito, sentir tudo, entender o que realmente se passa na cabeça, sabendo que eu nunca vou te prender a mim sem você querer.

Você me deu vida, me deu amor, me deu uma dor insuportável. Me deu um anseio de viver. Eu comecei a sentir muito desde você.